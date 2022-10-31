Скільки часу доведеться заощаджувати електроенергію: в "Укренерго" дали відповідь

В Україні заощадження електричної енергії стане викликом для громадян на увесь опалювальний сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.
"Наша енергосистема, на превеликий жаль, можна сказати поранена, якщо її порівнювати з живим організмом. Їй треба більше спокою і менше навантажень, щоб відновити пошкоджені лінії, магістральні підстанції і пошкоджені електростанціїї", - зазначив посадовець.
Кудрицький вказав, що для того, аби заощаджувати, не обов'язково позбавляти себе всіх благ цивілізації, достатньо:
За його словами, це ж саме стосується і електроопалення, теплих підлог в приватних будинках.
"Оскільки можуть бути і в подальшому ракетні атаки ворога на нашу інфраструктуру, то треба бути готовими: мати запас води, заряджені павербанки, мобільні телефони, мати при собі батарейки, ліхтарі, щоб більш-менш комфортно провести кілька годин без електрики", - додав голова правління "Укренерго".
Нагадаємо, українці другий день економлять електроенергію. Тому по всій країні вранці 30 жовтня не було аварійних відключень світла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.