Скільки часу доведеться заощаджувати електроенергію: в "Укренерго" дали відповідь

"Наша енергосистема, на превеликий жаль, можна сказати поранена, якщо її порівнювати з живим організмом. Їй треба більше спокою і менше навантажень, щоб відновити пошкоджені лінії, магістральні підстанції і пошкоджені електростанціїї", - зазначив посадовець.

Кудрицький вказав, що для того, аби заощаджувати, не обов'язково позбавляти себе всіх благ цивілізації, достатньо:

не вмикати світло в порожніх приміщеннях;

користуватися не більше як одним енергоємним приладом одночасно;

користуватися праскою, пральною машиною, сушаркою після 23:00 години, коли навантаження на енергосистему спадає

За його словами, це ж саме стосується і електроопалення, теплих підлог в приватних будинках.

"Оскільки можуть бути і в подальшому ракетні атаки ворога на нашу інфраструктуру, то треба бути готовими: мати запас води, заряджені павербанки, мобільні телефони, мати при собі батарейки, ліхтарі, щоб більш-менш комфортно провести кілька годин без електрики", - додав голова правління "Укренерго".