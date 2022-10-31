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Сколько времени придется экономить электроэнергию: в "Укрэнерго" ответили

Фото: В Укрэнерго рассказали, сколько времени придется экономить электроэнергию (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Украине экономия электроэнергии станет вызовом для граждан на весь отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

"Наша энергосистема, к большому сожалению, можно сказать ранена, если ее сравнивать с живым организмом. Ей нужно больше покоя и меньше нагрузок, чтобы восстановить поврежденные линии, магистральные подстанции и поврежденные электростанции", - отметил чиновник.

Кудрицкий указал, что для того чтобы экономить, не обязательно лишать себя всех благ цивилизации, достаточно:

  • не включать свет в пустых помещениях;
  • пользоваться не более чем одним энергоемким прибором одновременно;
  • пользоваться утюгом, стиральной машиной, сушилкой после 23:00 часов, когда нагрузка на энергосистему падает

По его словам, это же касается и электроотопления, теплых полов в частных домах.

"Поскольку могут быть и в дальнейшем ракетные атаки врага на нашу инфраструктуру, надо быть готовыми: иметь запас воды, заряженные павербанки, мобильные телефоны, иметь при себе батарейки, фонари, чтобы более-менее комфортно провести несколько часов без электричества", - добавил глава правления "Укрэнерго".

Напомним, украинцы второй день экономят электроэнергию. Поэтому по всей стране утром 30 октября не было аварийных отключений света.

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УкрэнергоЭлектроэнергияВойна России против Украины