Сколько времени придется экономить электроэнергию: в "Укрэнерго" ответили

"Наша энергосистема, к большому сожалению, можно сказать ранена, если ее сравнивать с живым организмом. Ей нужно больше покоя и меньше нагрузок, чтобы восстановить поврежденные линии, магистральные подстанции и поврежденные электростанции", - отметил чиновник.

Кудрицкий указал, что для того чтобы экономить, не обязательно лишать себя всех благ цивилизации, достаточно:

не включать свет в пустых помещениях;

пользоваться не более чем одним энергоемким прибором одновременно;

пользоваться утюгом, стиральной машиной, сушилкой после 23:00 часов, когда нагрузка на энергосистему падает

По его словам, это же касается и электроотопления, теплых полов в частных домах.

"Поскольку могут быть и в дальнейшем ракетные атаки врага на нашу инфраструктуру, надо быть готовыми: иметь запас воды, заряженные павербанки, мобильные телефоны, иметь при себе батарейки, фонари, чтобы более-менее комфортно провести несколько часов без электричества", - добавил глава правления "Укрэнерго".