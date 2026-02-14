Скільки бюджет втратив через удари РФ по енергетиці: Свириденко назвала суму
Обмеження електропостачання, спричинені російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, призвели до зниження ділової активності та скорочення надходжень до державного бюджету України.
Як передає РБК-Україна, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами.
Зменшення податкових і митних надходжень
За словами прем’єра, у січні надходження від податкової та митниці зменшилися приблизно на 12 млрд гривень. Це пов’язано зі зниженням економічної активності підприємств, які змушені працювати в умовах обмеженого енергопостачання.
"Ми бачимо зниження надходжень - мінус 12 млрд гривень. Це пов’язано зі зменшенням ділової активності та змінами в роботі підприємств через обмеження енергопостачання", - зазначила Свириденко.
Виконання програми Ukraine Facility
Прем’єр також наголосила, що подальше виконання програми Ukraine Facility значною мірою залежить від роботи парламенту, оскільки частина необхідних законів поки не ухвалена. Водночас уряд, за її словами, виконав усі передбачені програмою зобов’язання.
Раніше Свириденко повідомила, що Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення скасувати попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів. Зокрема, йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для інтернет-платформ і військового збору.