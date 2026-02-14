Сколько бюджет потерял из-за ударов РФ по энергетике: Свириденко назвала сумму

Ограничения электроснабжения, вызванные российскими обстрелами энергетической инфраструктуры, привели к снижению деловой активности и сокращению поступлений в государственный бюджет Украины.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общения с журналистами.

Уменьшение налоговых и таможенных поступлений

По словам премьера, в январе поступления от налоговой и таможни уменьшились примерно на 12 млрд гривен. Это связано со снижением экономической активности предприятий, которые вынуждены работать в условиях ограниченного энергоснабжения.

"Мы видим снижение поступлений - минус 12 млрд гривен. Это связано с уменьшением деловой активности и изменениями в работе предприятий из-за ограничения энергоснабжения", - отметила Свириденко.

Выполнение программы Ukraine Facility

Премьер также подчеркнула, что дальнейшее выполнение программы Ukraine Facility в значительной степени зависит от работы парламента, поскольку часть необходимых законов пока не принята. В то же время правительство, по ее словам, выполнило все предусмотренные программой обязательства.