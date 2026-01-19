ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Скільки будинків у Києві досі залишаються без опалення? Що кажуть у КМВА

Київ, Понеділок 19 січня 2026 10:18
UA EN RU
Скільки будинків у Києві досі залишаються без опалення? Що кажуть у КМВА Фото: у Києві без тепла залишаються понад житлових будинків (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Станом на ранок 19 січня без опалення залишаються 19 багатоповерхівок у Києві після атаки РФ 9 січня. Загалом тимчасово призупинено теплопостачання у понад 100 будинках столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп в ефірі національного телемарафону.

"19 багатоповерхівок досі без тепла з моменту атаки 9 січня", - розповіла речниця КМВА.

Вона додала, що загалом у столиці тимчасово призупинено теплопостачання трохи більше ніж у 100 будинках, включно з цими 19 багатоповерхівками.

Що передувало

Нагадаємо, у січні цього року Київ і Київська область зазнали двох масованих атак російських окупантів на енергетичні об'єкти.

Після удару 9 січня понад 500 тисяч споживачів у столиці та області залишилися без електропостачання.

У місті запровадили аварійні відключення, було призупинено роботу систем водо- та теплопостачання, а також електротранспорту.

Вже 11 січня всі міські котельні відновили роботу, а тепло повернули приблизно у 85% багатоповерхових будинків, які залишалися без опалення.

Проте у ніч на 13 січня Росія завдала повторного удару по енергооб’єктах поблизу Києва, що суттєво ускладнило ситуацію.

15 січня у Києві створили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів.

16 січня відбулося друге засідання Штабу, за підсумками якого віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що кияни мають мати можливість безперешкодно дістатися до "пунктів незламності" навіть під час комендантської години.

У місті визначили опорні пункти, які додатково забезпечують обладнанням для обігріву, харчування, зарядки гаджетів та зв’язку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ на 19 січня
Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ на 19 січня
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу