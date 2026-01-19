Скільки будинків у Києві досі залишаються без опалення? Що кажуть у КМВА

Станом на ранок 19 січня без опалення залишаються 19 багатоповерхівок у Києві після атаки РФ 9 січня. Загалом тимчасово призупинено теплопостачання у понад 100 будинках столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп в ефірі національного телемарафону.

Вона додала, що загалом у столиці тимчасово призупинено теплопостачання трохи більше ніж у 100 будинках, включно з цими 19 багатоповерхівками.

"19 багатоповерхівок досі без тепла з моменту атаки 9 січня", - розповіла речниця КМВА.

Що передувало

Нагадаємо, у січні цього року Київ і Київська область зазнали двох масованих атак російських окупантів на енергетичні об'єкти.

Після удару 9 січня понад 500 тисяч споживачів у столиці та області залишилися без електропостачання.

У місті запровадили аварійні відключення, було призупинено роботу систем водо- та теплопостачання, а також електротранспорту.

Вже 11 січня всі міські котельні відновили роботу, а тепло повернули приблизно у 85% багатоповерхових будинків, які залишалися без опалення.

Проте у ніч на 13 січня Росія завдала повторного удару по енергооб’єктах поблизу Києва, що суттєво ускладнило ситуацію.

15 січня у Києві створили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів.

16 січня відбулося друге засідання Штабу, за підсумками якого віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що кияни мають мати можливість безперешкодно дістатися до "пунктів незламності" навіть під час комендантської години.

У місті визначили опорні пункти, які додатково забезпечують обладнанням для обігріву, харчування, зарядки гаджетів та зв’язку.