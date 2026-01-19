ua en ru
Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без отопления? Что говорят в КГВА

Киев, Понедельник 19 января 2026 10:18
UA EN RU
Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без отопления? Что говорят в КГВА Фото: в Киеве без тепла остаются более жилых домов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

По состоянию на утро 19 января без отопления остаются 19 многоэтажек в Киеве после атаки РФ 9 января. В целом временно приостановлено теплоснабжение в более чем 100 домах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Киевской городской военной администрации Екатерины Поп в эфире национального телемарафона.

"19 многоэтажек до сих пор без тепла с момента атаки 9 января", - рассказала пресс-секретарь КГГА.

Она добавила, что всего в столице временно приостановлено теплоснабжение чуть более чем в 100 домах, включая эти 19 многоэтажек.

Что предшествовало

Напомним, в январе этого года Киев и Киевская область подверглись двум массированным атакам российских оккупантов на энергетические объекты.

После удара 9 января более 500 тысяч потребителей в столице и области остались без электроснабжения.

В городе ввели аварийные отключения, была приостановлена работа систем водо- и теплоснабжения, а также электротранспорта.

Уже 11 января все городские котельные возобновили работу, а тепло вернули примерно в 85% многоэтажных домов, которые оставались без отопления.

Однако в ночь на 13 января Россия нанесла повторный удар по энергообъектам под Киевом, что существенно осложнило ситуацию.

15 января в Киеве создали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов.

16 января состоялось второе заседание Штаба, по итогам которого вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевляне должны иметь возможность беспрепятственно добраться до "пунктов несокрушимости" даже во время комендантского часа.

В городе определили опорные пункты, которые дополнительно обеспечивают оборудованием для обогрева, питания, зарядки гаджетов и связи.

