Скільки в банках України вкладів на суму понад 600 тисяч гривень: дані НБУ

За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб та ФОПів розподіляються таким чином:

до 10 гривень - 27,8 млн на суму 28,3 млн гривень,

від 10 гривень до 200 тисяч гривень - 38,7 млн на суму 372,7 млрд гривень,

від 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень - 616,8 тисяч на суму 169,7 млрд гривень,

від 400 тисяч гривень до 600 тисяч гривень - 205,4 тисяч на суму 99,4 млрд гривень,

понад 600 тисяч гривень - 299,2 тисячі на суму 553,2 млрд гривень.

Гарантована сума вкладів

Нагадаємо, навесні 2022 року в Україні ухвалили закон про гарантії для фізосіб та ФОПів усієї суми вкладів під час війни.

Через три місяці після закінчення воєнного стану гарантована сума депозитів становитиме 600 тисяч гривень.

При цьому більшість коштів українців розміщено в державних банках. Станом на 1 лютого рейтинг очолює ПриватБанк.