Сколько в банках Украины вкладов на суму свыше 600 тысяч гривен: данные НБУ

По состоянию на 1 февраля 2024 года в 63 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 67,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 195 млрд гривен. Из них 9,9 млн вкладов были в валюте на суму 427,3 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФОПов распределяются следующим образом:
Напомним, весной 2022 года в Украине приняли закон о гарантиях для физлиц и ФОПов всей суммы вкладов во время войны.
Через три месяца после окончаний военного положения гарантированная сумма депозитов составит 600 тысяч гривен.
При этом большая часть средству украинцев размещена в государственных банках. По состоянию на 1 февраля рейтинг возглавляет ПриватБанк.