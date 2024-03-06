Сколько в банках Украины вкладов на суму свыше 600 тысяч гривен: данные НБУ

По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФОПов распределяются следующим образом:

до 10 гривен - 27,8 млн на сумму 28,3 млн гривен,

от 10 гривен до 200 тысяч гривен - 38,7 млн на сумму 372,7 млрд гривен,

от 200 тысяч гривен до 400 тысяч гривен - 616,8 тысяч на сумму 169,7 млрд гривен,

от 400 тысяч гривен до 600 тысяч гривен - 205,4 тысяч на сумму 99,4 млрд гривен,

свыше 600 тысяч гривен - 299,2 тысяч на сумму 553,2 млрд гривен.

Гарантированная сумма вкладов

Напомним, весной 2022 года в Украине приняли закон о гарантиях для физлиц и ФОПов всей суммы вкладов во время войны.

Через три месяца после окончаний военного положения гарантированная сумма депозитов составит 600 тысяч гривен.

При этом большая часть средству украинцев размещена в государственных банках. По состоянию на 1 февраля рейтинг возглавляет ПриватБанк.