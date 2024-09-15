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Скільки "азовців" перебувають у російському полоні: відповідь бригади

Фото: в "Азові" розповіли, скільки бійців бригади перебувають у полоні (t.me/olenatolkachova)
Автор: Наталія Юрченко

У російському полоні знаходяться ще близько 700 бійців "Азову". Вони перебувають у полоні понад два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю патронатної служби бригади "Азов" Олену Толкачову в ефірі телемарафону.

"Ще приблизно 700 людей (знаходяться у полоні, - ред.). Точно я не можу сказати, приблизно 680", - сказала вона.

Керівниця патронатної служби зазначила, що це бійці, на яких базувався "Азов" і на яких "полювали" росіяни. 

Толкачова пояснила попередню інформацію, яка з'явилася у ЗМІ щодо до того, що нібито у російському полоні перебувають 900 бійців "Азову".

"Це враховуючи всіх військовослужбовців військової частини 3057. Вони, саме військовослужбовці військової частини 3057, до якої був прикріплений полк "Азов", періодично їх віддають", - пояснила керівниця патронатної служби.

 

Нещодавні обміни полоненими

У п'ятницю, 13 вересня, Україна повернула з російського полону 49 захисників. Серед них були воїни ЗСУ, Нацгвардії, поліції, прикордонної служби та цивільні.

Вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону 23 жінок. Також додому повернулися 15 воїнів, які були у складі полку "Азов", це переважно жінки. "Азовців"не обмінювали ще з літа 2023 року.

Наступного дня відбувся ще один обмін полоненими. Додому повернулися 103 військових, серед них також було 23 "азовця".

Також у рамках обміну повернулися захисники Київської, Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей, обороні Маріуполя та "Азовсталі".

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АзовціОбмін полоненими