Сколько "азовцев" находятся в российском плену: ответ бригады

"Еще около 700 человек (находятся в плену, - ред.). Точно я не могу сказать, примерно 680", - сказала она.

Руководитель патронатной службы отметила, что это бойцы, на которых базировался "Азов" и на которых "охотились" россияне.

Толкачева объяснила предварительную информацию, которая появилась в СМИ относительно того, что якобы в российском плену находятся 900 бойцов "Азова".

"Это учитывая всех военнослужащих воинской части 3057. Они именно военнослужащие воинской части 3057, к которой был прикреплен полк "Азов", периодически их отдают", - пояснила руководитель патронатной службы.