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Сколько "азовцев" находятся в российском плену: ответ бригады

Фото: в "Азове" рассказали, сколько бойцов бригады находятся в плену (t.me/olenatolkachova)
Автор: Наталья Юрченко

В российском плену находятся еще около 700 бойцов "Азова". Они находятся в плену более двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководительницу патронатной службы бригады "Азов" Елену Толкачову в эфире телемарафона.

"Еще около 700 человек (находятся в плену, - ред.). Точно я не могу сказать, примерно 680", - сказала она.

Руководитель патронатной службы отметила, что это бойцы, на которых базировался "Азов" и на которых "охотились" россияне.

Толкачева объяснила предварительную информацию, которая появилась в СМИ относительно того, что якобы в российском плену находятся 900 бойцов "Азова".

"Это учитывая всех военнослужащих воинской части 3057. Они именно военнослужащие воинской части 3057, к которой был прикреплен полк "Азов", периодически их отдают", - пояснила руководитель патронатной службы.

 

 

Недавние обмены пленными

В пятницу, 13 сентября, Украина вернула из российского плена 49 защитников. Среди них были воины ВСУ, Нацгвардии, полиции, пограничной службы и гражданские.

Впервые за длительное время удалось освободить из плена 23 женщин. Также домой вернулись 15 воинов, находившихся в составе полка "Азов", это преимущественно женщины. "Азовцы" не обменивались еще с лета 2023 года.

На следующий день прошел еще один обмен пленными. Домой вернулись 103 военных, среди них также было 23 "азовца".

Также в рамках обмена вернулись защитники Киевской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей, обороны Мариуполя и "Азовстали".

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АзовціОбмен пленными