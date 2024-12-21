Скільки авіаударів завдала Росія по Україні за тиждень: відповідь Зеленського

"Понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів терористи застосували лише цього одного тижня", - зазначив глава держави.

Зеленського наголосив, що цієї ночі росіяни застосували проти України понад 110 дронів. Внаслідок ворожих атак зруйнований онкодиспансер у Херсоні, зафіксовані влучання в багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі. Цього тижня окупанти атакували балістикою Київ, обстріляли Суми, Кривий Ріг, Дніпровську та Донецьку області.

"Це російський терор, якому ми протидіємо. Я дякую партнерам, які надалі підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Спільною силою ми забезпечимо стабільний мир", - зазначив президент.