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Скільки авіаударів завдала Росія по Україні за тиждень: відповідь Зеленського

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія за останній тиждень випустила по Україні сотні дронів. Також окупанти атакували Україні понад 550 керованими авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів терористи застосували лише цього одного тижня", - зазначив глава держави.

Зеленського наголосив, що цієї ночі росіяни застосували проти України понад 110 дронів. Внаслідок ворожих атак зруйнований онкодиспансер у Херсоні, зафіксовані влучання в багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі. Цього тижня окупанти атакували балістикою Київ, обстріляли Суми, Кривий Ріг, Дніпровську та Донецьку області.

"Це російський терор, якому ми протидіємо. Я дякую партнерам, які надалі підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Спільною силою ми забезпечимо стабільний мир", - зазначив президент.

 

 

Атака на Київ

Зранку 20 грудня росіяни випустили по Києву п'ять балістичних ракет. Всі ракети вдалося збити, але уламки впали у п'яти районах міста.

Найбільше пошкоджень було у Голосіївському районі Києва. Там пошкоджені бізнес-центр, автомобілі, будинки, костьол та тепломагістраль. Внаслідок атаки росіян на Київ загинула людина та 12 отримали поранення.

Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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