Сколько авиаударов нанесла Россия по Украине за неделю: ответ Зеленского

"Более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет различных типов террористы применили только на этой одной неделе", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что этой ночью россияне применили против Украины более 110 дронов. В результате вражеских атак разрушен онкодиспансер в Херсоне, зафиксированы попадания в многоквартирные дома в Харькове и Запорожье. На этой неделе оккупанты атаковали баллистикой Киев, обстреляли Сумы, Кривой Рог, Днепровскую и Донецкую области.

"Это российский террор, которому мы противодействуем. Я благодарю партнеров, которые в дальнейшем поддерживают Украину и усиливают давление на Россию. Общей силой мы обеспечим стабильный мир", - отметил президент.