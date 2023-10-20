Скільки артснарядів залишилося у РФ і на скільки їх вистачить: дані естонської розвідки

Естонський офіцер зазначив на прес-конференції Міністерства оборони країни, що з огляду на ймовірні поставки в РФ 350 тисяч артилерійських снарядів з КНДР Москва планує продовжувати свою війну проти України ще тривалий час.

"Згадується про прибуття до Тихорецька Краснодарського краю до 1000 морських контейнерів. Якщо виходити з того, що один морський контейнер вміщує 300-350 артилерійських боєприпасів, то можна стверджувати, що всього було перевезено 300-350 тисяч боєприпасів", - пояснив він.

За словами Ківісельга, щоденна витрата артилерійських боєприпасів військами РФ під час бойових дій проти України становить 10 тисяч одиниць.

Відповідно, цієї кількості "північнокорейських" боєприпасів вистачить Росії приблизно на місяць, підрахував естонський полковник.

"За нашими розрахунками, у Росії має залишатися чотири мільйони одиниць боєприпасів. За нинішньої відносно невисокої інтенсивності військових дій цього вистачить на рік з гаком", - резюмував він.

Передача КНДР боєприпасів Росії

Нагадаємо, 13 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін зустрілися в РФ для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські запаси та зброю в обмін на технології.

При цьому видання Economist стверджує, що Пхеньян вже більшу частину року постачає Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

Нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала РФ одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на фоні війни в Україні.

Додамо, що представник Держдепартаменту США сьогодні, 20 жовтня, заявив про наміри Штатів здійснити всі можливі кроки, щоб притягнути до відповідальності причетних до постачання зброї з КНДР до РФ.