Сколько артснарядов осталось у РФ и на сколько их хватит: данные эстонской разведки

Эстонский офицер отметил на пресс-конференции Министерства обороны страны, что, учитывая вероятные поставки в РФ 350 тысяч артиллерийских снарядов из КНДР, Москва планирует продолжать свою войну против Украины еще длительное время.

"Упоминается о прибытии в Тихорецк Краснодарского края до 1000 морских контейнеров. Если исходить из того, что один морской контейнер вмещает 300-350 артиллерийских боеприпасов, то можно утверждать, что всего было перевезено 300-350 тысяч боеприпасов", - объяснил он.

По словам Кивисельга, ежедневный расход артиллерийских боеприпасов войсками РФ во время боевых действий против Украины составляет 10 тысяч единиц.

Соответственно, этого количества "северокорейских" боеприпасов хватит России примерно на месяц, подсчитал эстонский полковник.

"По нашим расчетам, у России должно оставаться четыре миллиона единиц боеприпасов. При нынешней относительно невысокой интенсивности военных действий этого хватит на год с небольшим", - резюмировал он.

Передача КНДР боеприпасов России

Напомним, 13 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин встретились в РФ для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

При этом издание Economist утверждает, что Пхеньян уже большую часть года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

Недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила РФ одну тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

Добавим, что представитель Госдепартамента США сегодня, 20 октября, заявил о намерениях Штатов предпринять все возможные шаги, чтобы привлечь к ответственности причастных к поставкам оружия из КНДР в РФ.