Україна законтрактувала артилерії і дронів більше, ніж за весь час війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна цього року законтрактувала рекордну кількість артилерії та дронів - більше, ніж будь-коли раніше за час війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.
За його словами, попри очікування, що кількість артилерії зменшиться на користь дронів, відбувається зростання закупівель обох видів озброєння.
"Важливо розуміти, що Україна вже законтрактувала на цей рік, незважаючи ні на що, артилерії, дронів далекобійних і недалекобійних більше, ніж у будь-який рік цієї війни", - сказав Зеленський.
Глава держави зазначив, що про економію в оборонній сфері мови не йде, адже нинішня війна вимагає максимальних ресурсів та постійного підвищення бойових можливостей ЗСУ.
"На сьогодні, по контрактах, у нас збільшення артилерії і збільшення дронів, тому про економію не йдеться. Така війна", - наголосив він.
Варто зазначити, що під час війни Україна наростила виробництво зброї. Крім вітчизняних компаній, зброю для України виробляють також у країнах-партнерах на спільних виробництвах.
Також на території України відкриваються філії іноземних компаній. Як відомо, німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні три заводи.
Українські компанії виробляють дрони, бронетехніку, артилерію, боєприпаси та інше озброєння. Крім того, Україна посилила ракетну програму.
Президент Володимир Зеленський заявляв раніше, що в Україні триває активна підготовка до масового виробництва вітчизняних балістичних ракет "Сапсан".
За його словами, позитивні випробування цієї зброї були проведені ще раніше, а зараз у центрі уваги - масштабування виробництва.
"Сапсан" - це українська оперативно-тактична балістична ракета, яку розробляє низка підприємств оборонної галузі.
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