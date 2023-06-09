"Скіфське золото" повернуть Україні. Як цінності з Криму опинилися в Нідерландах і чому суд тривав 9 років

Сьогодні, 9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення про передачу "скіфського золота" Україні. Росія не змогла оскаржити право на цінності з кримських музеїв, які були вивезені до Амстердаму на виставку майже 10 років тому і залишалися там після окупації півострова.

Усі подробиці справи про "скіфське золото" - у матеріалі РБК-Україна .

Як "скіфське золото" опинилося в Нідерландах

На початку 2014 року колекція "скіфського золота" з одного музею Києва та 4-х музеїв Криму вирушила до Амстердаму. Виставка під назвою "Крим - золотий острів у Чорному морі" мала проходити з лютого по серпень у столичному археологічному музеї Алларда Пірсона.

У цей час в Україні вже відбувалася Революція Гідності, а в березні Росія анексувала Кримський півострів. Доля цінностей опинилася під питанням. Після окупації кримські музеї почали вимагати повернення колекції.

Проте музей Алларда Пірсона укладав договір оренди арт-об'єктів із Міністерством культури України, тому було ухвалено рішення залишити їх на тимчасовому зберіганні в Амстердамі.

Зі свого боку Міністерство культури України заочно вилучило експонати із захоплених музеїв Криму та передало на зберігання до Національного музею історії. А МЗС звернулося до посольства Нідерландів з офіційною нотою та попросило повернути коштовності Україні.

Частина колекції з музею Києва була повернута, але судовий позов по кримських експонатах тривав 9 років через претензії РФ.

Боротьба за історичну спадщину

Розгляд справи щодо "скіфського золота" продовжувався в Нідерландах із 2016 року. Вже тоді суд ухвалив повернути колекцію коштовностей до України. Проте музеї окупованого Криму почали оскаржувати це рішення.

Російські адвокати висували аргументи, що цінності слід повернути до Криму, оскільки їх було знайдено саме на території півострова і вони є частиною його культурно-історичної спадщини.

Українська сторона наполягала на поверненні предметів мистецтва, посилаючись на конвенцію ЮНЕСКО від 1970 року, згідно з якою культурна спадщина належить суверенній державі.

У 2021 році Росія програла апеляцію. Суд ухвалив, що "музейні експонати належать до державної частини Музейного фонду України".

"Хоча музейні експонати походять із Криму і тому також можуть вважатися кримською спадщиною, вони є частиною культурної спадщини України, оскільки остання існує як незалежна держава з 1991 року", - було сказано у рішенні Апеляційного суду Амстердама від 26 жовтня 2021.

Представники країни-окупанта подали касаційну скаргу, але Верховний суд Нідерландів її відхилив.

9 червня 2023 у справі про "скіфське золото" було поставлено крапку. Колекцію буде передано Києву, а не кримським музеям.

Що входить до складу колекції

Орієнтовна вартість "скіфського золота" становить 10 млн євро. До колекції входять понад 500 предметів з дорогоцінного каміння та металів.

Це прикраси зі скіфського золота, церемоніальний шолом, мечі стародавніх греків та скіфів, лакові скриньки та ін.

Раніше дані експонати зберігалися у 4 музеях Криму: Центральному музеї Тавриди, Керченському історико-культурному заповіднику, Бахчисарайському історико-культурному заповіднику та Національному заповіднику "Херсонес Таврійський".

Фото: експонати колекції "скіфського золота" (facebook.com/MCIPUkraine)

Після повернення в Україну колекція "скіфського золота" може зберігатись у заповіднику "Софія Київська". Про такі плани заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще в 2021 році.

"Скіфське золото" повертається додому": реакція України

Рішення Верховного суду Нідерландів привітав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Тріумф справедливості буде і в інших справах, що стосуються злочинів Росії. Ми повернемо все, що належить нашій нації", - зазначив він.

У Міністерстві юстиції назвали повернення "скіфського золота" в Україну "довгоочікуваною та остаточною перемогою".

У Міністерстві культури також вітають повернення "скіфського золота" додому після 10 років судових баталій.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила, що повернення "скіфського золота" стало ще однією переможною битвою за українську ідентичність та історію, яку намагається вкрасти Росія.

"Ще одна перемога справедливості та України! Ми вітаємо рішення Верховного суду Нідерландів про передачу скіфського золота Україні", - відреагували у Міністерстві закордонних справ України на закінчення судового розгляду щодо "скіфського золота".