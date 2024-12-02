Скидають вибухівки та б'ють дронами. Як уберегтися від цієї небезпеки: поради

Читайте також, за тиждень окупанти завдали 120 ударів ракетами та 500 ударів авіабомбами. Також для атак по Україні РФ застосувала майже 660 дронів.

Раніше ми писали, що взимку 2024-2025 років війська Російської Федерації, ймовірно, зосередяться на захопленні прифронтових українських міст за допомогою міських боїв і спробують нівелювати переваги українських безпілотників та можливі обмеження використання російської бронетехніки.