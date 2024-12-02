Сбрасывают взрывчатки и бьют дронами. Как уберечься от этой опасности: советы

Читайте также, за неделю оккупанты нанесли 120 ударов ракетами и 500 ударов авиабомбами. Также для атак по Украине РФ применила почти 660 дронов.

Ранее мы писали, что зимой 2024-2025 годов войска Российской Федерации, вероятно, сосредоточатся на захвате прифронтовых украинских городов с помощью городских боев и попытаются нивелировать преимущества украинских беспилотников и возможные ограничения использования российской бронетехники.