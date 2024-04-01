"Скажуть одне з вирішальних слів для перемоги". Зеленський доручив збільшити виробництво дронів

Зеленський розповів про деталі наради, яку провів 1 квітня. Вона стосувалася виробництва дронів та усіх необхідних видів безпілотників - від FPV до ударних дронів, які показують відмінні результати в глибоких ударах по воєнному потенціалу Росії.

"Говорили сьогодні і про нюанси виробництва, і про підтримку та фінансування, про контракти, про необхідну гнучкість у визначенні пріоритетів. Саме те, чого вимагає війна, повинне вироблятися нашим оборонно-промисловим комплексом – стільки, скільки потрібно, так вчасно, як потрібно. Очевидно, що дрони в цій війні скажуть одне з вирішальних слів для перемоги, і це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога, а отже, потрібно більше й більш ефективних українських безпілотників", - розповів президент.

Він також заявив, що Україна може забезпечити все необхідне для виробництва безпілотників.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, раніше Зеленський пообіцяв "здивувати" РФ дронами та системами РЕБ, які виробляють у нашій країні.

Водночас міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв про те, що Україна наздогнала Росію у кількості вироблених дронів, які є аналогами "Шахедів". Він зазначав, що Україна робить успіхи у виробництві інших ударних безпілотників.

А ось у березні заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила проте, що цього року позначки виробництва українських безпілотників можуть досягти двох мільйонів.

Більш детально про те, чи може мільйон безпілотників вплинути на перебіг війни - у матеріалі РБК-Україна.

При цьому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Україна вже має у своєму арсеналі моделі дронів, які можуть пролетіти понад 1000 км.

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