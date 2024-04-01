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"Скажут одно из решающих слов для победы". Зеленский поручил увеличить производство дронов

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украине необходимо значительно увеличить собственное производство дронов из-за того, что это может повлиять на ход войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в Facebook .

Зеленский рассказал о деталях совещания, которое провел 1 апреля. Она касалась производства дронов и всех необходимых видов беспилотников – от FPV до ударных дронов, показывающих отличные результаты в глубоких ударах по военному потенциалу России.

"Говорили сегодня и о нюансах производства, и о поддержке и финансировании, о контрактах, о необходимой гибкости в определении приоритетов. Именно то, что требует война, должно производиться нашим оборонно-промышленным комплексом – столько, сколько нужно, так вовремя, как нужно. Очевидно, что дроны в этой войне скажут одно из решающих слов для победы, и это должно быть украинское слово, украинские дроны, украинская победа, а значит нужно больше и более эффективных украинских беспилотников", - рассказал президент.

Он также заявил, что Украина может обеспечить все необходимое для производства беспилотников.

Производство дронов в Украине.

Напомним, ранее Зеленский пообещал "удивить" РФ дронами и системами РЭБ, производимыми в нашей стране.

В то же время министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял о том, что Украина догнала Россию в количестве производимых дронов, являющихся аналогами "Шахедов". Он отметил, что Украина делает успехи в производстве других ударных беспилотников.

А вот в марте заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, что в этом году отметки производства украинских беспилотников могут достичь двух миллионов.

Более подробно о том, может ли миллион беспилотников повлиять на ход войны – в материале РБК-Украина.

При этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что у Украины уже есть в своем арсенале модели дронов,которые могут пролететь более 1000 км.

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Война в УкраинеВладимир Зеленский