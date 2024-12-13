Не сказав брату та набрехав армії. Reuters дізналося деталі втечі Асада із Сирії

За інформацією агенства, за кілька годин до втечі в Москву 7 грудня Асад брав участь у зустрічі з приблизно 30 командирами армії та служб безпеки в Міністерстві оборони.

Він запевнив присутніх, що російська військова допомога вже в дорозі, і закликав сухопутні війська "триматися".

Після зустрічі в Міноборони Асад, як розповів його помічник, повідомив, що їде додому, але натомість попрямував до аеропорту.

Сирійський диктатор також зателефонував своїй медіаконсультантці Бутайні Шаабан і попросив приїхати до нього додому, щоб написати промову. Та приїхала, але вдома нікого не було.

За словами трьох співрозмовників Reuters, Асад не сказав про план втечі навіть своєму молодшому братові Махеру, командувачу елітної 4-ї бронетанкової дивізії армії. Зрештою Махер на вертольоті вилетів в Ірак, а звідти в Росію.

Двоюрідні брати Асада по материнській лінії, Ехаб і Ейад Махлуфи, теж залишилися в країні після падіння Дамаска перед повстанцями, розповіли джерела агентства. Вони намагалися втекти до Лівану на машині, але потрапили в засідку повстанців, які застрелили Ехаба і поранили Ейада.

Зазначається, що офіційного підтвердження смерті не було, і Reuters не змогло незалежно перевірити інцидент.

Сам Асад втік із Дамаска на літаку вранці 8 грудня, пролетівши поза досяжністю радарів із вимкненим транспондером. Він вилетів на російську авіабазу Хмеймім у сирійській Латакії, а звідти - до Москви. Там на нього вже чекали дружина і троє дітей.

Судячи з фото і відео, які повстанці публікували з палацу Асада після його втечі, сім'я тікала поспіхом, залишивши їжу на плиті та декілька особистих речей, таких як сімейні фотоальбоми.