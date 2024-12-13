Не сказал брату и наврал армии. Reuters узнало детали побега Асада из Сирии

По информации агенства, за несколько часов до побега в Москву 7 декабря Асад участвовал во встрече с примерно 30 командирами армии и служб безопасности в Министерстве обороны.

Он заверил присутствующих, что российская военная помощь уже в пути, и призвал сухопутные войска "держаться".

После встречи в Минобороны Асад, как рассказал его помощник, сообщил, что едет домой, но вместо этого направился в аэропорт.

Сирийский диктатор также позвонил своей медиа-консультантке Бутайни Шаабан и попросил приехать к нему домой, чтобы написать речь. Та приехала, но дома никого не было.

По словам трех собеседников Reuters, Асад не сказал о плане побега даже своему младшему брату Махеру, командующему элитной 4-й бронетанковой дивизии армии. В конце концов Махер на вертолете вылетел в Ирак, а оттуда в Россию.

Двоюродные братья Асада по материнской линии, Эхаб и Эйад Махлуфы, тоже остались в стране после падения Дамаска перед повстанцами, рассказали источники агентства. Они пытались сбежать в Ливан на машине, но попали в засаду повстанцев, которые застрелили Эхаба и ранили Эйада.

Отмечается, что официального подтверждения смерти не было, и Reuters не смогло независимо проверить инцидент.

Сам Асад сбежал из Дамаска на самолете утром 8 декабря, пролетев вне досягаемости радаров с выключенным транспондером. Он вылетел на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии, а оттуда - в Москву. Там его уже ждали жена и трое детей.

Судя по фото и видео, которые повстанцы публиковали из дворца Асада после его побега, семья бежала в спешке, оставив еду на плите и несколько личных вещей, таких как семейные фотоальбомы.