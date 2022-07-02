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"Сказали, жить не буду": парамедик "Тайра" рассказала о плене в Донецком СИЗО

Фото: парамедик Юлия "Тайра" Паевская (volyn com ua)
Автор: Артур Родивилов

Парамедик Юлия "Тайра" Паевская рассказала о российском плене в Донецком СИЗО, из которого ее недавно освободили по обмену. Она находилась в тесной камере с 21 женщиной, ее пытали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По ее словам, никто не имел информации о семьях и детях. Психологическое состояние было просто ужасным, но большинство из них держались очень достойно.

"Это были украинки из рядов Вооруженных сил и Нацгвардии, там были девушки из "Азова" и были также гражданские. Там действует система "фильтрации", то есть они берут госслужащих и проверяют на сотрудничество с "оккупационными войсками", - рассказала она.

По словам "Тайры", оккупанты обвинили ее по "расстрельной" статье.

"Я была очень удивлена. Я говорила, что я выполняла свою присягу, я давала присягу народу Украины и действовала на территории своего государства, в Мариуполе. На что они говорили, что это была территория "ДНР", - рассказала Паевская.

Тайра рассказала, что оккупанты говорили ей, что она уже мертвец и ей лучше покончить с собой, шансов на выживание давали 1%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 июня сообщил об освобождении "Тайры" из российского плена.

Она попала в плен 16 марта при попытке выйти из осажденного Мариуполя.

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