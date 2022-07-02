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"Сказали, жити не буду": парамедик "Тайра" розповіла про полон у Донецькому СІЗО

Фото: парамедик Юлія "Тайра" Паєвська (volyn com ua)
Автор: Артур Родивилов

Парамедик Юлія "Тайра" Паєвська розповіла про російський полон у Донецькому СІЗО, з якого її нещодавно звільнили за обміном. Вона перебувала в тісній камері з 21 жінкою, її катували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За її словами, ніхто не мав інформації про сім'ї та дітей. Психологічний стан був просто жахливим, але більшість з них трималися дуже гідно.

"Це були українки з лав Збройних сил і Нацгвардії, там були дівчата з "Азова" і були також цивільні. Там діє система "фільтрації", тобто вони беруть держслужбовців і перевіряють на співпрацю з "окупаційними військами", - розповіла вона.

За словами "Тайри", окупанти звинуватили її за "розстрільною статтею:" я була дуже здивована.

"Я говорила, що я виконувала свою присягу, я давала присягу народу України і діяла на території своєї держави, в Маріуполі. На що вони говорили, що це була територія "ДНР", - розповіла Паєвська.

Тайра розповіла, що окупанти говорили їй, що вона вже мрець і їй краще накласти на себе руки, шансів на виживання давали 1%.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 червня повідомив про звільнення "Тайри" з російського полону.

Вона потрапила в полон 16 березня при спробі вийти з обложеного Маріуполя.

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