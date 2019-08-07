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Скаут "Вест Хэма" следил за Цыганковым в матче с "Брюгге"

Новости » Спорт    07.08.2019 - 11:01
Скаут "Вест Хэма" следил за Цыганковым в матче с "Брюгге"
Фото: Цыганков в матче "Брюгге" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Динамовец заинтересовал клуб АПЛ

Представитель лондонского "Вест Хэма" посетил матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским "Брюгге" и киевским "Динамо" (1:0). Об этом сообщает инсайдер ExWHUemployee. 

По данным ресурса, целью его визита был просмотр игры полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова. Отмечается, что скаут из английского клуба просматривал не только украинца, но и других молодых игроков из обоих клубов. Их фамилии не называются.

Цыганков начал матч на скамье запасных и вышел на поле лишь во втором тайме, однако не сумел помочь команде результативными действиями.

К слову, цвета клуба английской Премьер-лиги защищает другой игрок украинской национальной команды Андрей Ярмоленко. Сейчас он готовится к полноценному возвращению на поле.

Напомним, Цыганков забил больше Ярмоленко в первых 100 матчах за "Динамо".

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