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Ярмоленко с "Вест Хэмом" готовится к полноценному возвращению на поле

Новости » Спорт    04.07.2019 - 13:12
Ярмоленко с "Вест Хэмом" готовится к полноценному возвращению на поле
Фото: Андрей Ярмоленко (whufc.com)

Украинский полузащитник тренируется без каких-либо ограничений

Полузащитник национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко готовится к сезону 2019/20 вместе с партнерами по команде. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Украинец тренируется без каких-либо ограничений, связанных с травмой, выбила его из игры в октябре прошлого года.

На 11 июля у команды запланирован первый контрольный поединок. Соперником англичан станет представитель австрийской бундеслиги "Альта". Затем подопечные Мануэля Пеллегрини вылетят в Китай, где 17 июля проведет товарищескую встречу с "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александра Зинченко (начало матча - в 15:30 по киевскому времени).

После этого команда вернется в Лондон. Официальный старт сезона для "Вест Хэма" состоится 10 августа, когда в рамках первого тура английской Премьер-лиги 2019/20 команда будет принимать действующих чемпионов страны - "Ман Сити".

Напомним, полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не готовится к новому сезону в составе немецкого "Шальке".

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