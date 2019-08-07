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Скаут "Вест Хема" стежив за Циганкова в матчі з "Брюгге"

Новини » Спорт    07.08.2019 - 11:01
Скаут "Вест Хема" стежив за Циганкова в матчі з "Брюгге"
Фото: Циганков у матчі "Брюгге" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Динамівець зацікавив клуб АПЛ

Представник лондонського "Вест Хема" відвідав матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між бельгійським "Брюгге" і київським "Динамо" (1:0). Про це повідомляє інсайдер ExWHUemployee.

За даними ресурсу, метою його візиту було перегляд гри півзахисника збірної України Віктора Циганкова. Зазначається, що скаут з англійського клубу переглядав не тільки українця, а й інших молодих гравців з обох клубів. Їхні прізвища не називаються.

Циганков почав матч на лаві запасних і вийшов на поле лише в другому таймі, проте не зумів допомогти команді результативними діями.

До слова, кольори клубу англійської Прем'єр-ліги захищає інший гравець української національної команди Андрій Ярмоленко. Зараз він готується до повноцінного повернення на поле.

Нагадаємо, Циганков забив більше Ярмоленка в перших 100 матчах за "Динамо".

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