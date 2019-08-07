Скаут "Вест Хема" стежив за Циганкова в матчі з "Брюгге"

Фото: Циганков у матчі "Брюгге" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Динамівець зацікавив клуб АПЛ

Представник лондонського "Вест Хема" відвідав матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між бельгійським "Брюгге" і київським "Динамо" (1:0). Про це повідомляє інсайдер ExWHUemployee.

За даними ресурсу, метою його візиту було перегляд гри півзахисника збірної України Віктора Циганкова. Зазначається, що скаут з англійського клубу переглядав не тільки українця, а й інших молодих гравців з обох клубів. Їхні прізвища не називаються.

We are more interested in a couple from Kiev though and Viktor Tsyhankov looks a tasty prospect although apparently he is on the bench https://t.co/yh8cgjaEit — ExWHUemployee (@ExWHUemployee) August 6, 2019

Циганков почав матч на лаві запасних і вийшов на поле лише в другому таймі, проте не зумів допомогти команді результативними діями.

До слова, кольори клубу англійської Прем'єр-ліги захищає інший гравець української національної команди Андрій Ярмоленко. Зараз він готується до повноцінного повернення на поле.

Нагадаємо, Циганков забив більше Ярмоленка в перших 100 матчах за "Динамо".