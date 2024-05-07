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Отменят более 90% пошлин: Кабмин подал в Раду соглашение о свободной торговле с Турцией

Украина, Вторник 07 мая 2024 13:10
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Отменят более 90% пошлин: Кабмин подал в Раду соглашение о свободной торговле с Турцией Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил и подал в Верховную раду законопроект о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

"Будут отменены пошлины на значительное количество украинских товаров, в том числе на 93% наших промышленных товаров", - сказал он.

По его словам, Турция среди пятерки наших основных торговых партнеров, поэтому это соглашение создает новые возможности для украинского бизнеса.

Соглашение о свободной торговле с Турцией

Напомним, Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле в Киеве 3 февраля 2022 года в присутствии президентов Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным Минэкономики, соглашение предусматривает, в частности, отмену Турцией ввозной пошлины для 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственных товаров. По окончании действия переходных периодов 3-7 лет Турцией будут отменены ввозные пошлины еще для 1,5% промышленных товаров и 28,5% сельскохозяйственных товаров.

Украина со своей стороны отменит ввозные пошлины на около 56% промышленных товаров и 11,5% сельскохозяйственных товаров. После окончания действия переходных периодов (2-5 лет для промышленных товаров, 2-10 лет для сельскохозяйственных товаров) Украиной будут отменены ввозные пошлины еще для 43,2% промышленных товаров и 53,7% сельскохозяйственных товаров.

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