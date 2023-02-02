Скасувати статус ВПО можна через "Дію": інструкція

Раніше, ті громадяни, які вирішили повернутись додому, щоб скасовувати статус ВПО були зобов'язані прийти в органи соцзахисту населення за адресою прописки або до ЦНАПу.

Потім необхідно було підготувати паперові документи й впродовж трьох днів чекати на рішення. Або для цього можна було скористатися в мобільному застосунком "Дія".

Однак тепер громадяни можуть скасувати дію довідки ВПО і на порталі "Дія". Там ця послуга працює автоматично і заявка обробляється онлайн.

Для цього необхідно: