Роботодавцям за працевлаштування ВПО збільшать розмір компенсації від держави

Уряд у 2022 році виплатив близько 53,5 мільярдів гривень українцям, котрі були вимушені змінити своє місце проживання через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, у 2022 році 1,8 мільйонів українців отримали допомогу від держави як переселенці. Він відзначив, що послуги з оформлення статусу ВПО стали доступнішими завдяки цифровізації. Крім цього у 2023 році нарахування допомоги переселенцям було продовжено автоматично.

"Важливою складовою підтримки ВПО є компенсації роботодавцям за їх працевлаштування – 6500 грн протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця. Минулого року роботодавцям у межах цієї програми виплатили майже 199 млн грн",- сказав Шмигаль.

Прем’єр розповів, що уряд працює над рішенням про підвищення суми компенсації для роботодавців, котрі працевлаштували ВПО.