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Роботодавцям за працевлаштування ВПО збільшать розмір компенсації від держави

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 17:30
Роботодавцям за працевлаштування ВПО збільшать розмір компенсації від держави Фото: в Україні збільшать компенсацію за працевлаштування ВПО (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд у 2022 році виплатив близько 53,5 мільярдів гривень українцям, котрі були вимушені змінити своє місце проживання через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, у 2022 році 1,8 мільйонів українців отримали допомогу від держави як переселенці. Він відзначив, що послуги з оформлення статусу ВПО стали доступнішими завдяки цифровізації. Крім цього у 2023 році нарахування допомоги переселенцям було продовжено автоматично.

"Важливою складовою підтримки ВПО є компенсації роботодавцям за їх працевлаштування – 6500 грн протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця. Минулого року роботодавцям у межах цієї програми виплатили майже 199 млн грн",- сказав Шмигаль.

Прем’єр розповів, що уряд працює над рішенням про підвищення суми компенсації для роботодавців, котрі працевлаштували ВПО.

"Тепер ухвалюємо рішення, згідно з яким сума компенсації зросте до 6700 грн. Це стимулюватиме бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб", - заявив він.

Раныше РБК-Україна повідомляло, що в 2023 році на соціальні виплати з державного бюджету України спрямовано 415,7 млрд гривень, зокрема у грудні майже 40 млрд гривень.

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