Отменить статус ВПЛ можно через "Дію": инструкция

Ранее те граждане, которые решили вернуться домой, чтобы отменять статус ВПЛ, были обязаны прийти в органы соцзащиты населения по адресу прописки или в ЦНАП.

Затем необходимо было подготовить бумажные документы и в течение трех дней ждать решения. Или для этого можно было воспользоваться в мобильном приложении "Дія".

Однако теперь граждане могут отменить действие справки ВПЛ и на портале "Действие". Там эта услуга работает автоматически, и заявка обрабатывается онлайн.

Для этого необходимо: