Отменить статус ВПЛ можно через "Дію": инструкция

Украинцы, которые возвращаются в свои дома после деоккупации территорий, смогут сняться с учета ВПЛ через портал "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинец.
Ранее те граждане, которые решили вернуться домой, чтобы отменять статус ВПЛ, были обязаны прийти в органы соцзащиты населения по адресу прописки или в ЦНАП.
Затем необходимо было подготовить бумажные документы и в течение трех дней ждать решения. Или для этого можно было воспользоваться в мобильном приложении "Дія".
Однако теперь граждане могут отменить действие справки ВПЛ и на портале "Действие". Там эта услуга работает автоматически, и заявка обрабатывается онлайн.
Для этого необходимо:
Ранее РБК-Украина сообщало, что Правительство в 2022 году выплатило около 53,5 миллиарда гривен украинцам, которые были вынуждены изменить свое место жительства из-за войны.
Также известно, что в 2023 году на социальные выплаты из государственного бюджета Украины направлено 415,7 млрд. гривен, в том числе в декабре почти 40 млрд. гривен.
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