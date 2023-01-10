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Соціальні виплати: скільки витратили з бюджету на субсидії, пенсії та допомогу переселенцям

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 13:22
Соціальні виплати: скільки витратили з бюджету на субсидії, пенсії та допомогу переселенцям Фото: на соціальні виплати витратили 415,7 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За 2022 ріку на соціальні виплати з державного бюджету України спрямовано 415,7 млрд гривень, зокрема у грудні майже 40 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Ці кошти було спрямовано:

  • - 63,5 млрд гривень на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, із них у грудні - 5,6 млрд гривень;
  • - 53,5 млрд гривень для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у грудні - 6,1 млрд гривень;
  • - 33,7 млрд гривень на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у грудні ‒ 5,5 млрд гривень;
  • - 232,9 млрд гривень Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у грудні ‒ 22,7 млрд гривень;
  • - 32,1 млрд гривень на єПідтримку жителям регіонів, де велися бойові дії.

Соціальні виплати: скільки витратили з бюджету на субсидії, пенсії та допомогу переселенцям

Нагадаємо, підвищення соціальних виплат в Україні у 2023 році не планується, попри високу інфляцію.

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