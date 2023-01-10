Соціальні виплати: скільки витратили з бюджету на субсидії, пенсії та допомогу переселенцям

За 2022 ріку на соціальні виплати з державного бюджету України спрямовано 415,7 млрд гривень, зокрема у грудні майже 40 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Ці кошти було спрямовано: - 63,5 млрд гривень на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, із них у грудні - 5,6 млрд гривень;

- 53,5 млрд гривень для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у грудні - 6,1 млрд гривень;

- 33,7 млрд гривень на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у грудні ‒ 5,5 млрд гривень;

- 232,9 млрд гривень Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у грудні ‒ 22,7 млрд гривень;

- 32,1 млрд гривень на єПідтримку жителям регіонів, де велися бойові дії.