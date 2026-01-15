Скасування відстрочки для студентів віком 25+: що вирішили в Раді

Рішення Верховної Ради

Для того, аби ця поправка залишилася в тексті закону, потрібно було набрати мінімально 226 голосів.

Однак голосів для її включення не вистачило. "За" проголосували лише 137 народних депутатів. У результаті дану поправку відхилили.

Що пропонувалося Комітетом ВРУ

Нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, який представляв у парламенті поправку, аргументував її тим, що відстрочка для студентів не має зловживатися.

"Позиція Комітету по цій поправці дуже проста. По-перше, конституційне право на освіту цією поправкою ніхто не скасовує. Ми лише відміняємо право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації тим громадянам, які зловживають цим правом", - заявив Веніславський.

За його словами, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну студентів віком від 25 і вище років було 30 тисяч на всю державу, а на сьогодні таких студентів 250 тисяч.

"Тобто це не реалізація права на освіту, це зловживання передбаченим правом на освіту для того, щоб отримати відстрочку від призову на військову службу і для того, щоб не виконувати свій конституційний обов’язок захищати Вітчизну", - підсумував Веніславський.

Але в результаті голосування народні депутати все ж не схвалили того, аби поправка залишилася в законі. Тож чинні правила щодо відстрочки для студентів залишаються без змін.