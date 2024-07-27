Скасування відключень світла у прифронтовій зоні - правильне рішення, - глава "Укренерго"

Нагадаємо, вчора Кудрицький повідомив, що найскладніша частина літа для енергетики вже позаду. Він також наголосив, що у зв'язку з цим нині обмеження можуть вводити все рідше.

Зазначимо, що до прикладу завтра, 28 липня, графіки відключення світла застосують лише на 4 години. Цей час припаде на вечір, коли потреба в електроенергії збільшується.

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