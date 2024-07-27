Графіки відключення світла завтра застосують лише на 4 години

Завтра, 28 липня, графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись лише 4 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго " та ДТЕК .

Спочатку в ДТЕК заявили, що за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться з 18:00 до 22:00.

"Завтра, 28 липня, з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. В інші години - без обмежень", - зазначили пізніше в "Укренерго".