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Графіки відключення світла завтра застосують лише на 4 години

Україна, Субота 27 липня 2024 18:45
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Графіки відключення світла завтра застосують лише на 4 години Фото: Графіки відключення світла застосують лише на 4 години (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 28 липня, графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись лише 4 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та ДТЕК.

Спочатку в ДТЕК заявили, що за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться з 18:00 до 22:00.

"Завтра, 28 липня, з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. В інші години - без обмежень", - зазначили пізніше в "Укренерго".

Нагадаємо, що вже не перший місяць енергетикам доводиться застосовувати графіки відключення світла, щоб підтримувати стан енергетики.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, найскладніший період літа, ймовірно, вже позаду.

Вчора він повідомив, що станом на зараз є можливість застосовувати графіки відключення світла рідше.

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