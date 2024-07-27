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Отмена отключений света в прифронтовой зоне - правильное решение, - глава "Укрэнерго"

Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Отмена отключений света в прифронтовых зонах не повлияет на графики отключений в других городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Отмена отключений электроэнергии в 20-километровой прифронтовой зоне - абсолютно правильное решение", - подчеркнул правление НЭК "Укрэнерго".

Кудрицкий пояснил, что отмена отключений электроэнергии в прифронтовых зонах никак не влияет на графики применения ограничений для жителей других регионов.

 

Напомним, вчера Кудрицкий сообщил, что самая сложная часть лета для энергетики уже позади. Он также подчеркнул, что в связи с этим в настоящее время ограничения могут вводить все реже.

Отметим, что к примеру завтра, 28 июля, графики отключения света применят всего на 4 часа. Это время придется на вечер, когда потребность в электроэнергии увеличивается.

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