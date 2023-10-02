UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скасування статусу. У Швейцарії вивчають умови припинення тимчасового захисту для українців

Фото: Підтримка України у Швейцарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Швейцарія надала прихисток 65 400 біженцям із України із правом працювати та доступом до шкільної освіти. Зараз влада починає вивчати варіанти дій та порядок скасування статусу S у майбутньому.

Таке доручення отримали Державний секретаріат з міграції (SEM) та кантони, повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch.

Як заявили у Федеральній раді, особливий міграційний режим дозволяв приймати у країні біженців без проходження звичайної процедури надання притулку. Він був спочатку орієнтований на швидке повернення таких біженців на батьківщину. Проте безпечне повернення в Україну наразі неможливе.

Тому чиновники мають вивчити правові, організаційні та процедурні питання у зв'язку з можливим скасуванням у майбутньому статусу S для українців. Це дасть можливість діяти скоординовано.

План, який планується розробити, повинен містити оперативні заходи, а також рекомендації щодо термінів виїзду, можливих винятків із правил та форм фінансової та іншої підтримки повернення біженців додому.

Наразі діє рішення не скасовувати статус S принаймні до 4 березня 2024 року. Найближчими тижнями Федеральна рада ухвалить рішення про те, як діяти далі.

У європейських країнах розмірковують про підтримку українських біженців, які вирішать повернутися в Україну. Відповідні пропозиції розглядають уряди. Швейцарія й зараз виплачує на дорогу близько 500 євро на людину.

Раніше ми повідомляли, що українські біженці можуть жити і працювати в Данії до березня 2025 року. Про продовження дії спецзакону заявило Міністерство імміграції та інтеграції країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвейцаріяДопомога Україні