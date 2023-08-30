Гроші на дорогу. Які країни допомагатимуть українцям повернутися додому

У європейських країнах розмірковують про підтримку українських біженців, які вирішать повернутися в Україну. Відповідні пропозиції розглядають уряди.

Йдеться як про допомогу із подорожжю, так і з грошима на перший час, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

У Чехії визначають суми допомоги на добровільне повернення

У Чехії пропонують чергові зміни до закону про допомогу українцям Lex Ukrajina. У поправках до закону планується створити спеціальну програму щодо надання допомоги при добровільному поверненні додому.

Зазначається, що поправка реагує на зростання попиту іноземців на допомогу при поверненні в Україну. МВС планує створити окрему спеціальну програму, бо нинішні загальні правила добровільного повернення не є задовільними та достатньо гнучкими.

Зазначена допомога означає оплату витрат на повернення на територію України та необхідне консультування. Уряд має визначити види допустимих витрат і максимальний розмір коштів.

Згідно із пропозицією, допомогу на повернення можна буде отримати тільки один раз. Подати заявку можна буде не пізніше, ніж через 3 місяці з моменту припинення тимчасового захисту. Якщо згодом українці захочуть приїхати до Чехії повторно і отримати довгострокову візу, пропонується стягувати із них половину суми такої допомоги.

Водночас влада Чехії розглядає варіанти легалізації перебування українців після війни. Уряд вирішує, чи враховувати період тимчасового захисту для надання постійного місця проживання чи отримання статусу резидента ЄС.

Фото: Українців заохочуватимуть повертатися після війни (gettyimages.com)

В Ірландії планують заохочувати українців повернутися додому

В Ірландії розмірковують про подальшу програму дій щодо українських біженців після закінчення війни. Десятки тисяч людей зможуть отримати гроші на повернення додому. А понад 30 тисяч українців можуть отримати посвідку на проживання, в Ірландії, якщо у них буде стабільна робота чи навчання.

Згідно із опитуваннями, 24% (приблизно 18 тисяч людей) українських біженців в Ірландії планують повертатися додому, 24 тисячі українців не впевнені у своїх планах.

Українцям запропонують разове заохочення добровільного повернення та підтримка протягом певного періоду часу для забезпечення безпеки. Які будуть суми – наразі невідомо.

Швейцарія вже надає гроші на дорогу додому

Українці, які користуються статусом тимчасового захисту в Швейцарії, можуть отримати кошти на дорогу в Україну. Виплати покривають вартість квитків, їжу, ночівлю за потреби.

Розмір допомоги визначають у Міграційній службі індивідуально до потреб родини. На дорослого виплачують приблизно 500 швейцарських франків (близько 500 євро) та 250 франків – на дитину. Максимум можна отримати до 2000 франків на сім'ю.

Якщо українці захочуть повернутися до Швейцарії, їм доведеться повернути виплачені кошти.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині підвищать виплати українським біженцям.

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