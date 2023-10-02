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Отмена статуса. В Швейцарии изучают условия прекращения временной защиты для украинцев

Фото: Поддержка Украины в Швейцарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Швейцария предоставила убежище 65 400 беженцам из Украины с правом работать и доступом к школьному образованию. Сейчас власти начинают изучать варианты действий и порядок отмены статуса S в будущем.

Такое поручение получили Государственный секретариат по миграции (SEM) и кантоны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на swissinfo.ch.

Как заявили в Федеральном совете, особый миграционный режим позволял принимать в стране беженцев без прохождения обычной процедуры предоставления убежища. Он был первоначально ориентирован на скорейшее возвращение таких беженцев на родину. Однако безопасное возвращение в Украину пока невозможно.

Поэтому чиновники должны изучить правовые, организационные и процедурные вопросы в связи с возможной отменой будущего статуса S для украинцев. Это позволит действовать скоординированно.

План, который планируется разработать, должен содержать оперативные мероприятия, а также рекомендации по срокам выезда, возможным исключениям из правил и формам финансовой и другой поддержки возвращения беженцев домой.

"Как только что можно будет предусмотреть безопасное возвращение и отмену статуса защиты S, рекомендации по концепции будут пересмотрены и адаптированы к текущим обстоятельствам. Только после этого Федеральный совет в координации с европейскими странами окончательно примет решение относительно модальностей отмены", – говорится в заявлении.

Пока действует решение не отменять статус S по крайней мере до 4 марта 2024 года. В ближайшие недели Федеральный совет примет решение о том, как действовать дальше.

В европейских странах рассуждают о поддержке украинских беженцев, которые решат вернуться в Украину. Соответствующие предложения рассматриваются правительствами. Швейцария и сейчас выплачивает на дорогу около 500 евро на человека.

Ранее мы сообщали, что украинские беженцы могут жить и работать в Дании до марта 2025 года. О продолжении действия спецзакона заявило Министерство иммиграции и интеграции страны.

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