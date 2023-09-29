Продовження спецзакону. Ще одна країна ЄС дозволить українцям залишатися до 2025 року

Українські біженці можуть жити і працювати в Данії до березня 2025 року. Про продовження дії спецзакону заявило Міністерство імміграції та інтеграції країни.

Хоча у Данії не застосовується директива ЄС про тимчасовий захист, більшість депутатів парламенту проголосували за підтримку аналогічних заходів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на tv2.dk .

На засіданні Ради ЄС 28 вересня країни домовилися продовжити тимчасовий захист для українських біженців. У міністерстві імміграції та інтеграції Данії заявили, що дію спецзакону, який дозволяє українцям працювати, навчатися та отримувати медичні послуги у цій країні, буде буде продовжено на один рік до березня 2025 року.

"Перспективи припинення варварської загарбницької війни в Україні поки що немає. Це абсолютно екстраординарна ситуація, і тому для нас теж єдино правильно продовжити спецзакон. Незважаючи на складне становище, багатьом українцям вдалося влаштуватися на роботу в цій країні Що, на мою думку, є дуже позитивним. Згодом розберемося, чи є потреба вносити зміни до спецзакону", – сказав міністр імміграції та інтеграції Кааре Дибвад Бек.

Національний інтеграційний барометр показує, що 53% дорослих українців у Данії вже працюють. Данські підприємці давно наполягали на продовженні дії спецзакону, бо інакше українські біженці мали залишити країну в березні 2024 року.

Спецзакон для українських біженців ухвалили в Данії 17 березня 2022 року. Відтоді дозвіл на тимчасове проживання отримали майже 40 тисяч втікачів від війни в Україні. Переважній більшості з них держава також виділила житло. Відмову у тимчасовому проживанні отримали 908 людей.