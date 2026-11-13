Скасування мит під приводом паузи заводів залишить країну без сировини, - "Укроліяпром"

Олійно-жирова галузь України працює в умовах посилених безпекових та логістичних викликів і через це частина заводів по виробництву олії змушені тимчасово призупиняти свою роботу. Однак в "Укроліяпром" закликають не використовувати ситуацію для скасування експортних мит на соняшник, сою та ріпак.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на заяву асоціації "Укроліяпром".

Пауза - не час для скасування мит

"Ми бачимо спроби окремих лобістів використати тимчасову паузу в роботі заводів як аргумент для скасування експортних мит на олійні культури - як на сою та ріпак, так і на соняшник. Вважаємо такі пропозиції шкідливими для економіки", - наголошується у заяві Асоціації.

Зазначається, що вивізне мито на насіння соняшнику свого часу дозволило створити в Україні потужну переробну індустрію та вивело країну у світові лідери з експорту соняшникової олії.

Скасування цього мита означатиме пряме завантаження переробних заводів у сусідніх країнах ЄС та Туреччині за рахунок української сировини.

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"Щодо сої та ріпаку, то агровиробники, які самостійно вирощують ці культури, уже звільнені від сплати мита при експорті власного врожаю, а збір стосується виключно посередників, які зацікавлені у вивезенні сировини для забезпечення іноземних заводів", - наголосили в "Укроліяпром".

Скасування мит на будь-яку з олійних культур не збільшить пропускну здатність кордонів і портів, проте після відновлення роботи залишить українські підприємства без сировини, а бюджет - без податків і валютної виручки.

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Чи буде дефіцит олії?

Як зазначають в Асоціації, зупинка частини заводів - це вимушена пауза на період відновлення та хвилі атак, продиктована протоколами безпеки для захисту працівників і обладнання. Після стабілізації ситуації підприємства повернуться до звичного режиму.

В "Укроліяпром" запевняють, що при цьому підстав для занепокоєння щодо забезпечення внутрішнього ринку немає. Споживання соняшникової олії в Україні становить близько 400-500 тис. тонн на рік - це менш як 10% від обсягів, які виробляють вітчизняні підприємства.

Наявних у країні потужностей вистачає, щоб протягом сезону переробити весь зібраний врожай соняшнику, сої та ріпаку.

"Олійно-жирова галузь за роки повномасштабної війни не раз доводила свою стійкість і здатність працювати в найскладніших умовах. Тимчасові труднощі ми пройдемо, заводи повернуться до роботи. Головне сьогодні - не ухвалювати рішень, які перекреслять роки розвитку нашої переробки й перетворять Україну назад на постачальника сировини", - зазначив генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук.