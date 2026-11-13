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Отмена пошлин под предлогом паузы заводов оставит страну без сырья, - "Укролияпром"

16:22 13.11.2026 Пт
3 мин
aimg Юлия Бойко
Отмена пошлин под предлогом паузы заводов оставит страну без сырья, - "Укролияпром" Производители масла призывают не отменять пошлины из-за паузы в работе заводов (фото: magnific.com)
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Маслично-жировая отрасль Украины работает в условиях усиленных логистических вызовов и из-за этого часть заводов по производству масла вынуждены временно приостанавливать свою работу. Однако в "Укролияпром" призывают не использовать ситуацию для отмены экспортных пошлин на подсолнечник, сою и рапс.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на заявление ассоциации "Укрмаслопром".

Пауза - не время для отмены пошлин

"Мы видим попытки отдельных лоббистов использовать временную паузу в работе заводов как аргумент для отмены экспортных пошлин на масличные культуры - как на сою и рапс, так и на подсолнечник. Считаем такие предложения вредными для экономики", - отмечается в заявлении Ассоциации.

Отмечается, что вывозные пошлины на семена подсолнечника в свое время позволили создать в Украине мощную перерабатывающую индустрию и вывели страну в мировые лидеры по экспорту подсолнечного масла.

Отмена этой пошлины будет означать прямую загрузку перерабатывающих заводов в соседних странах ЕС и Турции за счет украинского сырья.

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"Что касается сои и рапса, то самостоятельно выращивающие эти культуры агропроизводители уже освобождены от уплаты пошлины при экспорте собственного урожая, а сбор касается исключительно посредников, которые заинтересованы в вывозе сырья для обеспечения иностранных заводов", - подчеркнули в "Укролияпром".

Отмена пошлин на любую из масличных культур не увеличит пропускную способность границ и портов, однако после возобновления работы оставит украинские предприятия без сырья, а бюджет - без налогов и валютной выручки.

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Будет ли дефицит растительного масла?

Как отмечают в Ассоциации, остановка части заводов - это вынужденная пауза на период восстановления и волны атак, продиктованная протоколами безопасности для защиты работников и оборудования. После стабилизации ситуации предприятия вернутся в привычный режим.

В "Укролияпроме" уверяют, что при этом оснований для беспокойства по обеспечению внутреннего рынка нет. Потребление подсолнечного масла в Украине составляет около 400-500 тыс. тонн в год - это менее 10% от производимых отечественными предприятиями объемов.

Доступных в стране мощностей хватает, чтобы в течение сезона переработать весь собранный урожай подсолнечника, сои и рапса.

"Масло-жировая отрасль за годы полномасштабной войны не раз доказывала свою устойчивость и способность работать в самых сложных условиях. Временные трудности мы пройдем, заводы вернутся к работе. Главное сегодня - не принимать решений, которые перечеркнут годы развития нашей переработки и превратят Украину обратно в поставщика сырья", - отметил генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук.

Ранее мы писали о том, что Степан Капшук объяснил, почему необходим приоритетный вывоз масла и как это поможет аграриям быстрее получать деньги.

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