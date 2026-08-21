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Завдяки миту переробка ріпаку збільшилася майже втричі. Що це дає для економіки?

13:12 21.08.2026 Пт
3 хв
Скільки валюти приносить олійна галузь в країну?
aimg Дмитро Сидоров
Завдяки миту переробка ріпаку збільшилася майже втричі. Що це дає для економіки? Поле з ріпаком (фото: Getty Images)
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Після запровадження мита на експорт насіння ріпаку, обсяг переробки цієї сировини протягом липня 2025 року - червня 2026 року збільшився майже втричі у порівнянні з аналогічним періодом 2024-2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, які він сказав 20 серпня під час брифінгу.

Статистичні підсумки сезону

У маркетинговому 2025-2026 році обсяг виробництва насіння ріпаку в Україні становив 3,2 млн тонн, з яких 1,9 млн тонн було експортовано і 1,5 млн тонн - було перероблено на підприємствах всередині країни.

Таким чином, частка переробки насіння ріпаку у маркетинговому році, який закінчився, становила 43%.

Міністр повідомив, що у маркетинговому 2024-2025 році обсяг виробництва насіння ріпаку становив 3,7 млн тонн, з яких на експорт було спрямовано 3,1 млн тонн, а 0,6 млн тонн або лише 16% було перероблено на українських підприємствах.

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Тарас Висоцький сказав, що обсяг переробки ріпаку збільшився майже в три рази і додав, що частка переробки на рівні 43% - це не максимум.

"Я думаю, (частка переробки - ред.) може бути більше", - зазначив міністр.

Значення для економіки

Переробка сировини на українських заводах створює додану вартість всередині країни, забезпечує робочі місця та відрахування у бюджети різних рівнів, сказав в коментарі РБК-Україна генеральний директор профільної асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук.

"В олійній галузі ми перейшли з експорту сировини на збільшення переробки… Ми в три рази збільшили переробку ріпаку", - зазначив він.

В олійній та дотичних галузях (елеваторне господарство, логістика) працює близько 100 тисяч людей. Галузь сплачує ПДВ при купівлі сировини, податок на прибуток при реалізації переробної продукції, а також всі платежі із фонду заробітної плати.

"Всі наші підприємства знаходяться на загальній системі оподаткування", - додав голова асоціації.

Олійна галузь у 2025 році забезпечила 7,2 млрд доларів валютної виручки, що склало кожен п'ятий-шостий долар, який надійшов до України, зазначив Степан Капшук.

В минулі роки обсяг переробки насіння ріпаку був нижчий, більша частина сировини вивозилася на експорт.

"Цей рік показав, що ми можемо переробляти і завантажувати наші заводи", - сказав гендиректор асоціації "Укроліяпром".

Нагадаємо, в середині липня 2025 року парламент прийняв законопроект, який передбачав запровадження мит на експорт насіння сої та ріпаку у розмірі 10%. При цьому, для агровиробників, які вирощують ріпак, забезпечувалася можливість експорту насіння без сплати мита.

На початку вересня минулого року цей законопроект підписав президент Володимир Зеленський.

Завдяки запровадженню мита, у 2025 році виробництво ріпакової олії становило 380,5 тисяч тонн, що у 2 рази більше 2021 року і в 6 разів за показник 2022 року, повідомляла асоціація "Укроліяпром". Протягом маркетингового 2025-2026 року переробні заводи працювали щомісяця без зупинок.

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