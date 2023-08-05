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Скасування кількості спроб на іспит з водіння: МВС відповіло на найпоширеніші питання

Фото: Скасування кількості спроб на іспит з водіння: МВС відповіло на найпоширеніші питання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні скасували обмеження на кількість спроб практичних іспитів для отримання водійського посвідчення. В Міністерстві внутрішніх справ відповіли на найпоширеніші питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Чи можна продовжити складати після 3 невдалих спроб? 

Так. Нововведення стосується також й тих, хто вже складав практичний іспит декілька разів. Головне - мати дійсне свідоцтво про закінчення практичної підготовки в автошколі. 

Як довго можна складати практичний іспит? 

Іспит можна складати необмежену кількість разів протягом 2 років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки. 

Що робити у разі завершення дії свідоцтва під час воєнного стану? 

У разі протермінування свідоцтва про закінчення навчання з практичної підготовки під час воєнного стану можна складати практичні іспити. 

Який проміжок часу повинен зберігатись між спробами складання іспиту? 

У разі нескладання іспиту - наступний можна скласти не раніше, ніж через 10 календарних днів. Рахувати необхідно з наступного для після невдалої спроби. 

Що робити у разі провалу іспиту? 

Якщо ви не склали теоретичну частину протягом року з дня видачі свідоцтва - наступний можна скласти після отримання нового свідоцтва. 

Якщо ви не склали практичний іспит протягом 2 років з дня оформлення свідоцтва - наступний можна скласти лише після повторного проходження обох курсів: теоретичного й практичного. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні з 1 серпня скасували обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

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Водійське посвідчення