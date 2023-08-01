Водійське посвідчення в Україні: з 1 серпня іспити можна здавати безліч разів, але є умови

В Україні скасували обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення. Але є умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

Так, упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту;

необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

"При цьому інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів", - розповіли в МВС.

Крім цього, результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, - два роки.

Як повідомлялось раніше Верховна рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить бажаючим отримати водійське посвідчення в Україні самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення. Докладніше про те, що змінилося і які штрафи визначено на випадок порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в Україні - читайте у матеріалі.