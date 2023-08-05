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Отмена количества попыток на экзамен по вождению: МВД ответило на распространенные вопросы

Фото: Отмена количества попыток на экзамен по вождению: МВД ответило на распространенные вопросы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине отменили ограничения на количество попыток практических экзаменов для получения водительского удостоверения. В Министерстве внутренних дел ответили на самые распространенные вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Можно ли продолжить сдавать после 3 неудачных попыток? 

Да. Нововведение касается также и тех, кто уже сдавал практический экзамен несколько раз. Главное - иметь действительное свидетельство об окончании практической подготовки в автошколе. 

Как долго можно сдавать практический экзамен? 

Экзамен можно сдавать неограниченное количество раз в течение 2 лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки. 

Что делать в случае завершения действия свидетельства во время военного положения? 

В случае просрочки свидетельства об окончании обучения по практической подготовке во время военного положения можно сдавать практические экзамены. 

Какой промежуток времени должен сохраняться между попытками сдачи экзамена? 

В случае несдачи экзамена - следующий можно сдать не ранее, чем через 10 календарных дней. Считать необходимо со следующего для после неудачной попытки. 

Что делать в случае провала экзамена? 

Если вы не сдали теоретическую часть в течение года со дня выдачи свидетельства - следующий можно сдать после получения нового свидетельства. 

Если вы не сдали практический экзамен в течение 2 лет со дня оформления свидетельства - следующий можно сдать только после повторного прохождения обоих курсов: теоретического и практического.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине с 1 августа отменили ограничения по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения.

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