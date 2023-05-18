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Скаржаться на збиття ракет. Кислиця висміяв засідання Ради безпеки ООН з ініціативи РФ

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Четвер 18 травня 2023 22:52
Скаржаться на збиття ракет. Кислиця висміяв засідання Ради безпеки ООН з ініціативи РФ Фото: Росія скликала Раду Безпеки ООН, щоб поскиглити про збиття ракет в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія скликала засідання Ради безпеки ООН для того, щоб поскаржитися на збиття своїх ракет в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Лавровці зажадали скликання Ради Безпеки ООН поскиглити про те, що їхні вундревафлі збиваються щоночі в небі над Україною, "винахідники-зрадники" яких вже на нарах. Хоча, судячи з успіхів лавровців, там уже мають бути вони самі", - написав Кислиця.

Варто зауважити, що засідання Ради безпеки ООН розпочалося о 22:00 за київським часом. Його скликали на запит РФ щодо постачання Україні західної зброї.

Країна-агресор ініціювала проведення засідання після того, як під час чергового удару по Україні, які посилилися останнім часом, ЗСУ збили шість гіперзвукових ракет "Кинджал" за допомогою американських ЗРК Patriot.

Тоді окупанти заявляли про знищення однієї з систем ППО, але ця інформація виявилася брехнею. Один з Patriot отримав незначні ушкодження.

Нагадаємо, ще вчора, 17 травня, стало відомо, що в Росії було заарештовано трьох вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки, які займалися розробкою ракет "Кинжал".

Правоохоронці країни-агресора звинуватили їх у державній зраді, за що їм може загрожувати довічне ув'язнення.

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