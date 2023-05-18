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Жалуются на сбитие ракет. Кислица высмеял заседание Совбеза ООН по инициативе РФ

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Четверг 18 мая 2023 22:52
Жалуются на сбитие ракет. Кислица высмеял заседание Совбеза ООН по инициативе РФ Фото: Россия созвала Совбез ООН, чтобы поныть о сбитии ракет в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия созвала заседание Совета безопасности ООН для того, чтобы пожаловаться на сбитие своих ракет в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Лавровцы потребовали созыва Совбеза ООН поныть о том, что их вундревафли сбиваются каждую ночь в небе над Украиной, "изобретатели-изменники" которых уже на нарах. Хотя судя по успехам лавровцев, там уже должны быть они сами", - написал Кислица.

Стоит заметить, что заседание Совбеза ООН началось в 22:00 по Киевскому времени. Его созвали по запросу РФ насчет поставок Украине западного оружия.

Страна-агрессор инициировала проведение заседания после того, как во время очередного удара по Украине, которые усилились в последнее время, ВСУ сбили шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал" при помощи американских ЗРК Patriot.

Тогда оккупанты заявляли об уничтожении одной из систем ПВО, но эта информация оказалась ложью. Один из Patriot получил незначительные повреждения.

Напомним, еще вчера, 17 мая, стало известно, что в России были арестованы трое ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики, которые занимались разработкой ракет "Кинжал".

Правоохранители страны-агрессора обвинили их в государственной измене, за что им может грозить пожизненное заключение.

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