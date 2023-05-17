В РФ розробників гіперзвукових ракет заарештували за держзраду

В Росії троє вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ), які займалися створенням гіперзвукових літальних апаратів, були по черзі заарештовані силовиками за статтею про держзраду, максимальне покарання за якою цього року стало довічним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання The Moscow Times .

У вівторок, 16 травня, співробітники ІТПМ опублікували відкритий лист, у якому повідомили про арешт за підозрою в держзраді Валерія Звегінцева - доктора технічних наук і головного наукового співробітника, який заснував в інституті лабораторію аерогазодинаміки великих швидкостей.

З 7 квітня Звегінцев перебуває під домашнім арештом. Його безпосередній керівник, директор ІТПМ Олександр Шиплюк, ще в серпні минулого року був поміщений у СІЗО "Лефортово" через кілька днів після арешту головного наукового співробітника Анатолія Маслова. Обом висунуто обвинувачення за тією ж статтею - 275 КК РФ "Держзрада". За даними видання, Маслова запідозрили в передачі Китаю даних, пов'язаних із гіперзвуковими технологіями.

Загалом у Сибірському відділенні РАН кримінального переслідування зазнали 16 осіб, включно з ексголовою, академіком РАН Олександром Асєєвим. Один з учених - 54-річний Дмитро Колкер, завідувач лабораторії квантових оптичних технологій Новосибірського державного університету, - помер у московському СІЗО незабаром після арешту співробітниками ФСБ.

Зазначимо, представником російський гіперзвукових ракет є "Кинджал", який в РФ називали таким, що неможливо перехопити. Однак під час удару по Києву 16 травня усі 6 випущені "Кинжали" були збиті українськими силами ППО.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, збиті "Кинджали" стали сюрпризом та конфузом для російського диктатора Володимира Путіна.

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