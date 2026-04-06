Скарги в минулому? Військовий омбудсмен розповіла про стан харчування в ЗСУ
Проблеми з харчуванням у ЗСУ, які раніше часто ставали предметом скарг, сьогодні переважно вирішені. Наразі такі звернення мають поодинокий характер і не є системними.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова.
Головне:
- Системне вирішення: Проблеми з харчуванням у ЗСУ наразі повністю врегульовані на державному рівні.
- Поодинокі скарги: За півтора року роботи військового омбудсмена зафіксовано лише кілька точкових звернень.
- Локальні труднощі: Тимчасові проблеми з їжею виникали лише в окремих підрозділах через руйнування інфраструктури.
- Нові запити: Замість скарг на їжу військові частіше повідомляють про дефіцит інвентарю.
Чи залишилися скарги
За її словами, проблеми із забезпеченням харчуванням більше характерні не для 2022 року, а ще для 2014-го. Наразі держава змогла системно вирішити це питання.
"Щодо продовольчого забезпечення, то це якраз той приклад, коли держава Україна змогла вирішити це питання на системному рівні. І це реально те, чим ми можемо пишатися", - зазначила вона.
Решетилова додала, що під час поїздок у війська її команда іноді навіть краще харчується, ніж удома.
Де виникають проблеми
За півтора року роботи омбудсмена було лише кілька скарг, і всі вони були точковими. Зокрема, йшлося про ситуації, коли на рівні окремих підрозділів не вдавалося організувати приготування їжі.
Один із таких випадків стався у навчальному центрі, який зазнав ракетної атаки - там інфраструктура була зруйнована, і налагодити харчування було складно.
Загалом, за оцінкою омбудсмена, це питання вже вирішене.
Які скарги залишаються
Водночас військові звертаються з іншими питаннями. Зокрема, інструктори у навчальних центрах скаржаться на нестачу інвентарю та імітаційних боєприпасів.
Наприклад, йдеться про дефіцит патронів для помпових рушниць, які активно використовують для збиття FPV-дронів.
Втім, такі звернення поодинокі і навіть не формують окрему статистику.
Раніше РБК-Україна писало про викриття корупційної схеми із постачання продуктів для ЗСУ. Посадовець разом із підприємцями постачав військовим неякісні та неповні обсяги продуктів, отримуючи "відкати" до 50% вартості. Його затримали, повідомили про підозру та вилучили майно на мільйони гривень.
Також ми розповідали, що посадовець, причетний до розкрадання коштів, витрачав їх на розкішне життя - зокрема купив елітну нерухомість на Балі та дорогі речі. Загальна вартість його активів перевищує 10 млн гривень.