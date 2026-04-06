Скарги в минулому? Військовий омбудсмен розповіла про стан харчування в ЗСУ

Проблеми з харчуванням у ЗСУ, які раніше часто ставали предметом скарг, сьогодні переважно вирішені. Наразі такі звернення мають поодинокий характер і не є системними.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова .

Головне: Системне вирішення: Проблеми з харчуванням у ЗСУ наразі повністю врегульовані на державному рівні.

Чи залишилися скарги

За її словами, проблеми із забезпеченням харчуванням більше характерні не для 2022 року, а ще для 2014-го. Наразі держава змогла системно вирішити це питання.

"Щодо продовольчого забезпечення, то це якраз той приклад, коли держава Україна змогла вирішити це питання на системному рівні. І це реально те, чим ми можемо пишатися", - зазначила вона.

Решетилова додала, що під час поїздок у війська її команда іноді навіть краще харчується, ніж удома.

Де виникають проблеми

За півтора року роботи омбудсмена було лише кілька скарг, і всі вони були точковими. Зокрема, йшлося про ситуації, коли на рівні окремих підрозділів не вдавалося організувати приготування їжі.

Один із таких випадків стався у навчальному центрі, який зазнав ракетної атаки - там інфраструктура була зруйнована, і налагодити харчування було складно.

Загалом, за оцінкою омбудсмена, це питання вже вирішене.

Які скарги залишаються

Водночас військові звертаються з іншими питаннями. Зокрема, інструктори у навчальних центрах скаржаться на нестачу інвентарю та імітаційних боєприпасів.

Наприклад, йдеться про дефіцит патронів для помпових рушниць, які активно використовують для збиття FPV-дронів.

Втім, такі звернення поодинокі і навіть не формують окрему статистику.